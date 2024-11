Noch vor Weihnachten: RSV-Prophylaxe für alle Neugeborenen kostenlos möglich

Demnächst ist ein vorbeugendes Medikament gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) für alle Neugeborenen in Österreich verfügbar.

Die passive Immunisierung mit Beyfortus (Nirsevimab) wird noch vor Weihnachten kostenlos möglich sein, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums. Damit könnten voraussichtlich alle Kinder in der ersten Lebenswoche immunisiert werden, bei denen von den Eltern ein Schutz gegen schwere Verläufe gewünscht ist.