Welche Beschwerden sind typisch?

Bauchschmerzen und -krämpfe, Blähungen, Veränderungen der Stuhlhäufigkeit und/oder -konsistenz. Das kann – je nach Ausprägung der Symptomatik – sehr belastend sein. Viele Patientinnen und Patienten fühlen sich im Alltag durch die Beschwerden stark eingeschränkt, ihre Lebensqualität leidet teils beachtlich.

Wie äußern sich die Einschränkungen im Alltag?

Betroffene, die tagsüber immer wieder von Bauchkrämpfen oder Durchfall geplagt werden, denken ständig an das nächstgelegene WC und können am gesellschaftlichen Leben manchmal kaum mehr teilhaben. Nicht mehr unbeschwert ins Kino oder Theater gehen, zum Beispiel.

Das muss großen Stress für Betroffene bedeuten. Können psychische Belastungen auch Ursache eines Reizdarms sein?

Bei Reizdarm spricht man oft von einer Erkrankung ohne Befund – genauer gesagt, ohne körperlichen Befund. Diese Aussage impliziert in unserem medizinischen System eine misstrauische Haltung Patientinnen und Patienten gegenüber. Viele fühlen sich nicht ernstgenommen, weil eben "der Befund" fehlt. Leider hören sie von ärztlicher Seite nicht selten: „Sie haben nichts.“ Doch die Beschwerden sind nicht eingebildet. Auf dem diagnostischen Weg müssen sie sich für ihren Leidensdruck dennoch rechtfertigen. Es ist bedauerlich, dass die Emotionen als Baustein unseres Wohlbefindens nach wie vor nicht vollumfänglich ernstgenommen werden.

Was bedeutet das im Hinblick auf die Ursachen?

Reizdarm-Patienten haben keinen Befund für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, sie haben keinen Tumor, sie haben keine akute Infektion. Aber sie haben Symptome, bei denen komplexe Mechanismen am Werk sind. Es geht letztlich um eine Störung in der Darm-Hirn-Interaktion. Heute wissen wir, dass bei Reizdarm-Patienten Veränderungen auf organischer, zellulärer, molekularer und genetischer Ebene zu beobachten sind. Nachweisbar sind Veränderungen in der Darmbeweglichkeit und -durchlässigkeit, bei Botenstoffen und der Bakterienbesiedelung im Darm, in bestimmten Hirnarealen sowie eine viszerale Hypersensitivität, was bedeutet, dass Bauchorgane überempfindlich auf Schmerzen reagieren.

Die Gründe sind vielschichtig?

Richtig, das Reizdarm-Syndrom ist multifaktoriell bedingt. Wenn auf eine genetische Veranlagung bestimmte Umweltfaktoren treffen – hier kommt der Stress ins Spiel, aber auch traumatische Erlebnisse, hormonelle Veränderungen oder bakterielle Infekte –, kann ein Reizdarm-Syndrom ausgelöst werden.

Die Psyche spielt eine zentrale Rolle?

Sie spielt in der Entstehung, aber auch in der Aufrechterhaltung und Bewältigung eine Rolle. Man weiß heute, dass Reizdarm-Patienten umgekehrt auch eine erhöhte Rate für psychische Erkrankungen, Angststörungen, Depressionen oder somatoforme Störungen, aufweisen. Auch eine atypische Essstörung kann sich aus einer langen, unbehandelten Reizdarm-Symptomatik entwickeln.