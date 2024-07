Reiseimpfungen: Was heuer neu ist und worauf man generell achten sollte

Dengue-Fieber: Seit Anfang des Jahres ist in Österreich ein neuer Impfstoff gegen diese durch den Stich infizierter Stechmücken übertragene Erkrankung verfügbar. In Lateinamerika und in der Karibik gibt es heuer eine extrem starke Dengue-Saison, weltweit nahmen in den vergangenen Jahren u. a. als Folge der Erderwärmung die Infektionszahlen zu. Zuletzt sorgten aber auch Fälle rund um den Gardasee und Mailand für mediales Aufsehen. Die Erstinfektion verläuft zumeist mild, hingegen ist bei einer wiederholten Infektion das Risiko eines schweren Verlaufs deutlich erhöht. Bei dem früheren Impfstoff "gab es bei Geimpften in einigen Fällen Berichte über schwerere Verläufe nach einer ersten Infektion", sagt Hollenstein. Eine derartige Komplikation ist bei dem neuen Impfstoff noch nicht aufgetreten: "Es gibt jetzt seit der Zulassung Nachbeobachtungsdaten für einen Zeitraum von 50 Monaten, das sind schon zwei Dengue-Saisonen, ohne dass derartige Probleme aufgetreten wären."

Trotzdem wird der Impfstoff vorläufig nur Personen empfohlen, die bereits eine Dengue-Infektion hatten sowie Viel- und Langzeitreisenden und Menschen, die in Dengue-Gebieten leben. Reisenden nach Italien oder generell Süd- und Südosteuropa empfehle sie derzeit die Impfung noch nicht: "Dort kommt es lediglich zu Mini-Epidemien, die nach drei, vier Wochen wieder abflauen. Das ist mit der Situation in Südamerika überhaupt nicht vergleichbar." Bei Reisen mit hohem Infektionsrisiko sei es eine gemeinsame Entscheidung von Arzt und Reisendem, ob eine Impfung durchgeführt wird. "Ich bin aber mehr und mehr davon überzeugt, dass der Impfstoff mit dem Vorliegen weiterer Sicherheitsdaten auch eine Empfehlung für Reisende ohne zurückliegende Dengue-Infektion erhalten werde. Benötigt werden zwei Teilimpfungen, idealerweise im Abstand von drei Monaten. "Wenn es gar nicht anders geht, kann man vor der Abreise die erste Impfung durchführen, muss aber dann danach unbedingt die zweite Teilimpfung nachholen." Bei nur einer Teilimpfung könne man von keinem dauerhaften Schutz ausgehen.

© APA/JAMES GATHAN

Chikungunya-Virus: Anfang Juli hat der öterreichisch-französische Impfstoffhersteller Valneva von der EU-Kommission die Zulassung für seine Einmalimpfung gegen das Chikungunya-Virus erhalten. Es wird von denselben Stechmücken übertragen, die auch das Dengue-Fieber verbrieten. "In Österreich wird der Impfstoff aber wahrscheinlich erst Anfang kommenden Jahres verfügbar sein." In Südeuropa gab es bereits einzelne Infektionen, besonders stark waren zuletzt Brasilien und generell Südamerika betroffen. "Die Erkrankung tritt explosionsartig auf, nach ein zwei Jahren gehen die Fallzahlen dann wieder deutlich zurück." So gab es 2006 auf der französischen Insel La Réunion eine schwere Chikungunya-Epidemie. Hepatitis A und B: Eine Hepatitis-B-Grundimmunisierung ist in Österreich allgemein empfohlen (und auch im kostenfreien Kinderimpfprogramm enthalten), die Hepatitis A Impfung nur bei erhöhtem Risiko wie etwa bei Reisen in Länder mit schlechten Hygienebedingungen. "In Europa mit niedrigem Infektionsrisiko ist keine Hepatitis-B-Auffrischungsimpfung vorgesehen", sagt Hollenstein. "Aber vor Reisen in Länder mit höherem Infektionsrisiko sollte man bei länger zurückliegenden Impfungen zur Sicherheit einen Antikörperbefund für Hepatitis A und B machen lassen."

© MARTINA SIEBENHANDL Reisemedizinerin Ursula Hollenstein.

Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten: Mit und ohne Reisen alle zehn Jahre auffrischen, ab einem Alter von 60 Jahren alle fünf Jahre. Polio: Nach der Grundimmunisierung im Kindesalter sind in Österreich für Erwachsene nur mehr zwei Auffrischungsimpfungen empfohlen. "Bei Vielreisenden ist es aber durchaus sinnvoll, statt der Dreifach-Auffrischung Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten eine weitere Vierfach-Auffrischung inklusive Polio durchzuführen. Diese Impfung hat praktisch keine Nebenwirkungen."