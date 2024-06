Immer mehr Dengue-Infektionen in Italien - wird der Urlaub gefährlich?

Fabrizio Ernesto Pregliasco , Virologe und Professor an der Universität Mailand , erklärt dem KURIER: „Das italienische Gesundheitsministerium macht sich vor allem wegen der Entwicklung der Infektion in Brasilien und Argentinien Sorgen, wo die Infektionszahlen rasant steigen." Das Brasilianische Gesundheitsministerium meldete in der Vorwoche mehr als fünf Millionen Infektionen. Pregliasco: "Den dortigen Behörden scheint es nicht gelungen zu sein, die Vermehrung der Mücken unter Kontrolle zu halten, beziehungsweise zu bekämpfen."

Es bräuchten sich nur ein paar im Flugzeug oder im Schiff zu verirren, so der italienische Experte: „Während bei uns im Moment nur die Tigermücke die Krankheit überträgt, ist es in Südamerika auch die ägyptische Tigermücke, die noch dazu viel effektiver ist.“

In Italien ist es nicht gefährlicher als anderswo in Europa

Obwohl im Moment in Italien, wie anderswo, das Fieber bei Menschen festgestellt wird, die sich im Ausland angesteckt haben, überwachen die italienischen Behörden auch die Zahl der autochthonen Infektionen engmaschig. Gemeint sind damit jene Fälle, die von den hiesigen Tigermücken weitergeleitet wurden. Rund ein Drittel der Dengue-Fälle in Italien waren in diesem Jahr autochthone Infektionen.

Dass es aber in Italien gefährlicher sei als anderswo in Europa, verneint Pregliasco bestimmt. Für all jene, die sich selbst ein Bild von der Verbreitung dieser Infektion machen wollen: Die nötigen Informationen - auch was Prävention und Impfung betrifft – findet man auf der Website des European Centre for Deseas Prevention and Control.