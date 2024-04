Immer mehr Sodbrennen-Betroffene: Lösen Magenschutz-Mittel Migräne aus?

"Die ständige Einnahme ohne Bedarf hat erhebliche Auswirkungen, die bis zur Sucht reichen." Zu den diskutierten Risiken zählt auch eine Veränderung der Darmflora. Eine Dauermedikation sollte nur unter ärztlicher Betreuung und bei abgesicherter Diagnose erfolgen.

Sollten Kopfschmerz-Betroffene auf Magenschutz verzichten?

Bei den unerwünschten Nebenwirkungen setzt eine neue Studie an, die im renommierten Fachblatt Neurology erschienen ist. Ein Team der Universität Maryland legt darin einen Zusammenhang zwischen Reflux-Medikamenten und einem erhöhten Migräne-Risiko dar. Untersucht wurden alle Varianten von Säureblockern, moderne Protonpumpenhemmer, Omeprazol, Esomeprazol oder das in Österreich besser bekannte Pantoprazol, wie auch ältere H2-Blocker, die ebenfalls die Ausschüttung der Magensäure drosseln, und säurereduzierende Nahrungsergänzungsmittel. Man sah sich Daten von knapp 12.000 Menschen an, die Angaben über ihre Migräne-Leiden und Magensäureblocker-Einnahme machten. Bei allen Arzneien ging der Konsum mit höheren Migräne-Werten einher. Berücksichtige man Migräne-fördernde Faktoren wie Geschlecht, Alter, Alkohol- oder Koffeinkonsum, war der Zusammenhang noch deutlicher.

Laut Wöber hat die Studie eine entscheidende Schwachstelle: "Das Problem ist, dass Menschen mit Migräne öfter säurehemmende Präparate als Magenschutz erhalten." Wer an wiederkehrenden Kopfschmerzattacken leide, nehme in der Regel schmerzlindernde Medikamente wie Ibuprofen, Diclofenac, Voltaren oder Mefenaminsäure ein, die den Magen reizen können. Die Verordnung dieser Schmerzmittel wurde in die Studie nicht einbezogen. "Das wäre wichtig aber gewesen." Bleibe ein so wichtiger Einflussfaktor unberücksichtigt, lasse das nicht mehr zu als die Erhebung der Häufigkeit von Migräne bei Personen mit und ohne Säureblocker. "Aus der Studie lässt sich keinesfalls schließen, dass Säureblocker Migräne begünstigen."

Dass die Untersuchung einen solchen Schluss nicht zulässt, geben auch die Forschenden um Ernährungswissenschafterin Margaret Slavin zu. Es sei dennoch "wichtig, darauf hinzuweisen (…), dass Menschen mit Migräne, die diese Medikamente einnehmen, die Behandlung mit ihren Ärzten besprechen", summiert sie.