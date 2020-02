Rätselhafter Effekt: Helfen Placebos gegen Rückenschmerzen?

Das Ergebnis: In der Gruppe, die mit Placebos behandelt wurde, nahm die subjektiv berichtete Schmerzintensität signifikant stärker ab, die Teilnehmer fühlten sich im Alltag deutlich wenig durch die Schmerzen beeinträchtigt und gaben auch an, weniger depressiv zu sein. Auch war in der Placebo-Gruppe weniger oft eine zusätzliche Schmerzmittelgabe bei akuten starken Schmerzzuständen (Notfallmedikation) notwendig. Insgesamt hatte sich in der Placebo-Gruppe das subjektive Befinden deutlich verbessert.