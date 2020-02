Lähmung nach Schlaganfall: Wie ein Patient trotzdem wieder greifen kann

Im Oktober 2018 wurde Hoebrechts von Oskar Aszmann in Wien operiert. Dieser hat zwei Nerven von Hoebrechts „umgeleitet“: Einen ursprünglich für den Brustmuskel zuständigen Nerv in den Oberarm, und im Oberarm selbst einen Nerv, der für den Trizeps zuständig war. Vom Oberarm wuchsen die Nerven täglich einen Millimeter Richtung Unterarm – „wie ein Kabel, das neu verlegt wurde“, sagt Aszmann. „Nach neun Monaten konnten wir erstmals elektrische Nervensignale am Unterarm messen.“