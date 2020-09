Quarantäne für Kontaktpersonen: Kann sie verkürzt werden?

Bei Infizierten mit mildem Krankheitsverlauf zu Hause wiederum gehe die Evidenz in die Richtung, dass eine Virusausscheidung „nach sieben Tagen in den allermeisten Fällen epidemiologisch nicht mehr relevant ist. Das heißt: Sollten Sie noch Viren ausscheiden, dann in der Regel in so geringen Mengen, dass es keine Infektionsgefahr mehr gibt.“

Die größte Infektiosität bestehe 24 bis 48 Stunden vor und nach Symptombeginn“ sagt Kollaritsch. „Danach fällt sie rapide ab.“ Und: „Man muss abwiegen: Auf der einen Seite das geringe Risiko, dass nach sieben Tagen noch einzelne Personen infektiös sind. Auf der anderen Seite die bessere Akzeptanz der Quarantäne und die deutlich geringere psychische Belastung. Aber vier Tage Quarantäne sind zu kurz.“

Der Mediziner Bernhard Benka vom Gesundheitsministerium sieht bei positiv Getesteten derzeit wenig Spielraum: „Sieben bis acht Tage sind die meisten Infizierten auch tatsächlich infektiös. Da sind zehn Tage Quarantäne schon wichtig für eine ausreichende Sicherheit.“