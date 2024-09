Puppy Blues: Wenn einen das Leben mit Welpen aus der Bahn wirft

Der sogenannte Baby Blues tritt meist in den ersten Tagen nach der Entbindung auf. Das Stimmungstief verfliegt – anders als bei einer Wochenbettdepression – meist rasch und bedarf keiner Behandlung.

Ängste, Niedergeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, extreme Erschöpfung: In den Tagen nach der Geburt eines Babys erleben viele Mütter – und auch Väter – eine seelisch strapaziöse Zeit.

"Vor einigen Jahren bemerkte ich in Internetforen, die sich mit Hunden befassen, dass Welpenbesitzer oft über Angst, Frustration und den Verlust der Bindung zum Welpen berichteten und dies oft mit dem Baby Blues verglichen, den manche Eltern erleben", präzisiert Studienautorin Aada Ståhl , Psychologin an der Universität Helsinki. Veröffentlicht wurde ihre Untersuchung im Fachblatt npj Mental Health Research .

Ähnlich wie beim Baby Blues fiel es Neo-Hundeeltern dadurch schwer, eine emotionale Bindung zu ihrem Hund aufzubauen. Auch Zweifel an der Entscheidung für ein Haustier waren typisch. Viele äußerten Schuldgefühle über verpatzte erzieherische Situationen, einige empfanden sich als Hundehalter unzulänglich.

Es zeigte sich, dass fast die Hälfte aller befragten Welpenhalterinnen und -halter in den ersten Monaten erhebliche negative Zustände , vor allem Angst, Frustration und Müdigkeit, durchmachen, wenngleich nur etwa zehn Prozent diese Gefühle in starkem Maße empfanden.

Normale Reaktion ohne bleibenden Effekt

Es sei wichtig, Hundeeltern zu vermitteln, dass derartige Gefühle "eine normale Reaktion auf eine bedeutende Lebensveränderung sind und normalerweise relativ schnell vorübergehen".

Letzteres zeigte sich auch in der Studie: Zwar wurden die Stimmungslagen teils intensiv erlebt, sie ebbten aber auch wieder rasch ab. An ihre Stelle traten mit der Zeit – wie bei den allermeisten Baby-Eltern auch – schöne Erinnerungen an das Kennenlernen.