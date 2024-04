Psychologische Behandlung als Kassenleistung: So funktioniert’s

Mit Beginn des Jahres wurden klinisch-psychologische Behandlungen in Österreich zur Kassenleistung. Das heißt: Alle Versicherten erhalten über die Sozialversicherung einen Kostenzuschuss. Die psychologische Behandlung ist als gleichwertige Leistung neben ärztlicher Hilfe im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) verankert. "Das ist ein Meilenstein für die Gesundheitsversorgung in Österreich", betont die Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen (BÖP) Beate Wimmer-Puchinger in einer Aussendung.