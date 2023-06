15 Einheiten Therapie oder Beratung

Für einen Kassenplatz für Psychotherapie bestehen allerdings monatelange Wartezeiten, psychologische Beratung muss generell selbst bezahlt werden. Anders ist das beim Projekt "Gesund aus der Krise", das bereits im April 2022 angelaufen ist und nun verlängert wird.

Kinder und Jugendliche von 0 bis 21 Jahren erhalten über das Projekt rasch und unbürokratisch bis zu 15 Einheiten Psychotherapie oder psychologische Beratung – und zwar kostenlos in ganz Österreich. In schwerwiegenden Fällen ist eine einmalige Verlängerung um fünf weitere Einheiten möglich, die dem Übergang in die Regelversorgung dient.

Um 19 Millionen Euro aufgestockt

Bereits 8.000 junge Menschen profitierten von dem niederschwelligen Angebot. Ein Drittel der bisherigen Klientinnen und Klienten ist zwischen 10 und 15 Jahre alt, 45 Prozent zwischen 16 und 21 Jahre. Jetzt stockte das Gesundheitsministerium das Budget um 19 Millionen Euro auf – das entspricht weiteren 10.000 Plätzen.

"Kinder und Jugendliche sollten unbeschwert aufwachsen können. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und auch die Teuerungen – das alles belastet sie nach wie vor massiv. Aufgrund des Erfolgs – aber auch hohen Nachfrage – haben wir daher die Mittel für dieses Vorzeigeprojekt deutlich aufgestockt", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch.

➤ Mehr lesen: Corona: Jugendliche berichten über ein Rekordmaß an Traurigkeit