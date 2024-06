Die Themenlage habe sich seit Corona deutlich verschoben - vor einigen Jahren waren beispielsweise Liebeskummer, Aufklärung oder Probleme im Freundeskreis noch viel präsenter - nun sind die Themen deutlich schwerwiegender, sagte Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht.

50 Mal wöchentlich erkundigten sich junge Menschen etwa nach psychosozialen Versorgungsangeboten, doppelt so oft wie im Vorjahr. 25 Gespräche in der Woche drehten sich um das Thema Suizidgedanken, über 15 um selbstverletzendes Verhalten."Viele junge Menschen stecken in einer Gesundheitskrise und fühlen sich von Politik und Gesundheitssystem im Stich gelassen", so Satke.