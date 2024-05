Psychische Gesundheit: Neue Hilfs-App für junge Menschen vorgestellt

Die Stigmata rund um psychische Erkrankungen verschlechtern die Behandlungschancen für Betroffene massiv, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Psychosozialen Diensts (PSD-Wien) . Außerdem leiden besonders viele junge Wienerinnen und Wiener an psychischen Problemen.

Seit 2020 ist der Unterstützungsbedarf wegen psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Wien gestiegen, wobei auch schon davor nicht deckend behandelt wurde, erklärte Ewald Lochner , Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien.

Einen ganz entscheidenden Schritt zur Entstigmatisierung stellt für Lochner die Zusammenarbeit mit Influencerinnen und Influencern dar: "Da geht es um das Vermeiden von Ferndiagnosen, Laienpsychologie, Stigmatisierung und den Umgang mit Erfahrungsexpertinnen und Experten, also Menschen die von psychischen Problemen betroffen sind oder waren", so Lochner.

"Gerade über jene Erkrankungen, die bei Betroffenen und in der Gesellschaft massive Probleme verursachen, wie etwa Schizophrenie, Suchterkrankungen oder auch schwere soziale Problematiken, wird noch zu wenig oder eben sehr stigmatisierend gesprochen", erklärte Lochner.

Digitale Hilfe als Pilotprojekt

Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird mit der digitale Anwendung in der Kinder und Jugendpsychiatrie (diGa) zusammen mit der Medizinischen Universität Wien ein Pilotprojekt gestartet, das sowohl bei Behandlung und Betreuung unterstützen als auch als Selbsthilfe-Tool fungieren, aber die Behandlung nicht ersetzen soll.

So können Betroffenen etwa kontinuierlich Kontakt aufnehmen, auch wenn zwischen den realen Behandlungsterminen ein bis zwei Wochen vergehen. Dadurch will man Rückfälle möglichst früh erkennen und im Optimalfall verhindern. Außerdem gehe es auch um das Vermeiden der Chronifizierung von Erkrankungen, weil für junge Menschen, die noch kein sehr schwerwiegendes Erkrankungsniveau erreicht haben, niederschwellig und digital Hilfe zur Verfügung steht, sagte Lochner.

Weiters stellt diGa Selbsthilfe-Tools wie etwa das Führen eines Tagebuchs zur Verfügung. Damit können auch die behandelnden Personen einen besseren Überblick über den Gesundheitszustand der Betroffenen gewinnen.

Zuletzt gebe es eine Erinnerungsfunktion im Bereich der Medikamenteneinnahme. "Es handelt sich um ein längeres Projekt, das als Medizinprodukt ISO-zertifiziert ist - nach dem Pilotprojekt und der Evaluation durch die MedUni Wien sehen wir, in welchen Bereichen diGa in Zukunft konkret eingesetzt wird", so Lochner. Es bestehe jedenfalls auch die Hoffnung, durch das digitale Format auch jene Betroffenen zu erreichen, die noch nicht im Behandlungssystem sind.