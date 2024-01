Mehr als 3,5 Stunden täglich: Wie das Smartphone auf Jugendliche wirken kann

Drei Stunden und 33 Minuten verbringen Jugendliche im Schnitt täglich am Smartphone. Trennt man nach Geschlecht, zeigt sich, dass Mädchen im Schnitt eine Dreiviertelstunde mehr pro Tag mit dem Handy verbringen als Buben. Allerdings ist die Streuung groß, so gebe es etwa Jugendliche mit einer Nutzung von fünf Stunden und mehr, andere wiederum verbringen deutlich weniger Zeit am Smartphone. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien (Vsum). Im Rahmen der Initiative "Mental Health Days", bei denen der Verein Workshops in Schulen zu unterschiedlichen Themen psychischer Gesundheit, etwa Mobbing, Leistungsdruck, Depression und Sucht, abhält, wurden insgesamt 6.700 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge befragt. Sie waren im Schnitt 14 Jahre alt.

Momentane Gefühle sind nicht automatisch eine psychiatrische Diagnose

Während Mädchen eher Soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook und Tiktok sowie Messenger-Dienste nutzen, sind bei Buben Streaming-Dienste und Video-Spiele sehr beliebt. Besonders in sozialen Netzwerken aber auch generell online spielen Themen rund um die psychische Gesundheit eine immer größere Rolle. Sätze wie "Ich bin heute so depri" oder "Ich bin bipolar“ gehen vielen Jugendlichen leicht über die Lippen, oft stecke dahinter aber keine psychiatrische Diagnose, sondern momentane Gefühle.

"Gefühle gehören zum Leben, positive wie negative, und sie können sehr belastend sein. Von einer psychischen Erkrankung spricht man aber dann, wenn es zu einer Beeinträchtigung kommt, wenn man das, was man tun will, nicht mehr umsetzen kann. Wenn schlechte Gefühle lange anhalten, bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt“, sagte Paul Plener, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie AKH Wien und Mitglied im wissenchaftlichen Beirat der Mental Health Days bei der Studienpräsentation am Montag.

Etwa um das 14. Lebensjahr steigen psychische Störungen an, insbesondere Angststörungen und Depression seien bei Jugendlichen häufig. "Wenn sie früh erkannt werden, kann man vieles in den Griff bekommen. Um so wichtiger ist es, wenn man in Schulen und Betrieben mit jungen Erwachsenen arbeitet, dieses Potenzial zu nutzen, um sie abzufangen bevor es zu einer Chronifizierung kommt“, betonte Plener.

Während der Pandemie nahmen depressive Symptome und Ängste zu

Internationale Studien würden belegen, dass es während der Pandemie weltweit zu Anstiegen bei depressiven Symptomen sowie Ängste bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen ist. Dabei handle es sich nicht um diagnostizierte Störungen, aber einzelne Symptome hätten deutlich zugenommen. So zeige etwa eine Studie der Donauuni Krems, dass zwar die Zahl jener Jugendlichen, die schon einmal über einen Suizid nachgedacht haben, mit rund einem Drittel konstant ist. Allerdings gebe es eine deutliche Zunahme bei jenen, die täglich darüber nachdenken. Das ist in Österreich etwa jeder zehnte Jugendliche. Diese Zahl ging nicht zurück, als es keine Covid-Einschränkungen mehr gab. Gleichzeitig stieg die Zeit am Smartphone während der Pandemie deutlich an. "Mehrere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen schlechter Stimmungslage und Smartphone-Nutzung. Das ist nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang, aber es lohnt sich jedenfalls näher hinzusehen", sagt Plener.