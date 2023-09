Weltkongress: Was 4.000 Psychiater in Wien besprechen

Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist noch weit verbreitet

Eine Stigmatisierung durch eine psychische Störung verhindert aber noch immer häufig, dass rechtzeitig gegengesteuert wird. "Da gibt es noch viel zu tun, auch wenn die Pandemie den Fokus auf breitere Bevölkerungsschichten erweitert hat", sagt Martin Aigner, ÖGPP-Präsident und Leiter der Klinischen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Uniklinikum Tulln in Niederösterreich. "Die Psychiatrie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen."

➤ Mehr dazu: Diese 7 Faktoren reduzieren das Risiko für Depression

Anlaufstellen zur Früherkennung psychischer Erkrankungen stärker aufbauen

Es ist weder bei belasteten Personen noch in der Allgemeinbevölkerung bekannt, dass es spezialisierte Anlaufstellen gibt. Diese sogenannten Früherkennungsambulanzen setzen dort an, wo die Menschen das Gefühl haben, etwas stimmt nicht. "Wir haben zunehmend die Möglichkeit, belasteten Personen in relativ frühen Phasen eine Abklärung ihrer Probleme und Maßnahmen zum Gegensteuern anzubieten." Einige spezialisierte Ambulanzen gibt es etwa an der Klinik für Sozialpsychiatrie der MedUni/AKH Wien.

Es fehlen Ressourcen an Psychiatern

Zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen sind ausreichend viele Psychiater und Psychiaterinnen sowie Anlaufstellen nötig. Psychische Erkrankungen können durch lebensgeschichtliche, soziale und biologische Faktoren entstehen. "Diese Aspekte müssen in Diagnostik und Therapie berücksichtigt werden", erläutert Johannes Wancata, Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie, MedUni/AKH Wien.

Dafür sind personelle Ressourcen notwendig, doch daran fehlt es zunehmend. Rund 30 Prozent der Psychiaterinnen und Psychiater sind um die 60 Jahre alt, und es fehlt an Anlaufstellen. Aigner betont daher die Wichtigkeit, "gut ausgebildete Fachärzte und -ärztinnen im psychiatrischen Feld" zu gewinnen.