Tennis-Star musste nach Niederlage in die Psychiatrie

Der australische Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios hat sich nach seinem Wimbledon-Out im Jahr 2019 in eine psychiatrische Klinik begeben. Das wird der 28-Jährige in einer Netflix-Dokumentation offenbaren, berichtete am Mittwoch die Zeitung "The Australian". Kyrgios hatte beim Rasenklassiker vor vier Jahren in der zweiten Runde gegen den Spanier Rafael Nadal verloren.