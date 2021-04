Psychiater warnen: Immer mehr Kinder mit Ess-Störungen

Warum nicht die Büros?

Was der Psychiaterin Katrin Skala sauer aufstößt: „Warum können wir Büros offenhalten, aber keine Schulen?“ Und: „Kinder sind mit Abstand am wenigsten von Corona betroffen, was die Krankheitsverläufe betrifft. Sie werden aber mit Abstand am meisten in ihren Freiheiten beschnitten. Warum? Weil es leicht ist. Dabei ist es unsere Entscheidung als Gesellschaft - und die Frage, wie viel uns die Kinder wert sind.“

Dabei hätten die Kinder das Recht, dass ihr Wohl im Vordergrund steht – das sei seit zehn Jahren sogar verfassungsrechtlich verankert. „Ich habe aber den Eindruck, dass das Kindeswohl derzeit eher nachrangig ist.“

Dass Kinder so schützenswert sind, habe auch mit der Tatsache zu tun, dass ihr Gehirn sich noch im Entwicklungsstadium befindet: „Alles, was ich als Kind an Neuronen oder Vernetzungsstrukturen im Rahmen der Gehirnentwicklung nicht verwende, wird zurückgebaut. Was ich verwende, wird konsolidiert und bleibt fix.“

Manches sei da irreversibel: „Derzeit konsultieren die Kinder Gehirnstrukturen für ,ich sitze mit Chipspackerl am Sofa, zocke die ganze Nacht, gehe nicht raus. Wir sind in einem riesengroßen Sozialexperiment – und niemand weiß, wie das ausgeht.“