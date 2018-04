Präeklampsie bei Schwangeren: Neuer Ansatz zur Früherkennung

Die Präeklampsie ist eine ernste Erkrankung schwangerer Frauen, die lebensbedrohliche Folgen für Mutter und Kind mit sich ziehen kann. Früher wurde die Krankheit auch "Schwangerschaftsvergiftung" genannt. Charakteristisch sind hoher Blutdruck und Eiweiß im Urin. Einem internationalen Forscherteam mit österreichischer Beteiligung ist es nun gelungen, einen neuen Ansatz zur Früherkennung von Präeklampsie zu entwickeln.

Enzym im Fokus

In der medizinischen Forschung weiß man seit langem, dass das Enzym Diaminoxidase (DAO) Histamin abbauen kann. Dennoch konnte man es bisher nicht direkt nachweisen und quantifizieren, sondern nur dessen Aktivität feststellen, berichtete die MedUni Wien am Dienstag. Abgesehen von der Niere ist DAO bei nicht-schwangeren Frauen und ebenso bei Männern nur im Verdauungstrakt in hohen Mengen zu finden, wo es durch die Nahrung aufgenommenes Histamin abbaut. Bei Schwangeren jedoch steigt die Aktivität im Blut hundert- bis tausendfach an und man nahm bisher an, dass sie das Enzym selbst produzieren, um Komplikationen durch übermäßiges Histamin im Körper zu vermeiden.

Die Forschungsgruppe um Jürgen Pollheimer von der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Bernd Jilma von der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie der MedUni Wien konnte nun in Zusammenarbeit mit der Harvard Medical School und der St. Anna Kinderkrebsforschung erstmals nachweisen, dass DAO von der genetisch zum Kind gehörenden Plazenta erzeugt wird. Dies geschieht mittels einer bestimmten Art von Zellen, den extravillösen Trophoblasten. Sie sind unter anderem dafür verantwortlich, das Blutsystem in der Gebärmutter schwangerer Frauen so umzubilden, dass der Plazenta mehr Blut zugeführt wird und dem ungeborenen Kind dadurch genügend Nährstoffe zukommen.

Krankheit manifestiert sich in Frühschwangerschaft

Die neue Studie, die im Fachblatt Nature publiziert wurde, basierte auf der Vermutung, dass bei der bis jetzt schwer behandelbaren Präeklampsie, die etwa fünf Prozent aller Schwangerschaften betrifft, genau diese Zellen gestört seien und dadurch weniger DAO ins Blutsystem der Mutter abgegeben würde. Es wurde eine neue Methode entwickelt, um das Enzym erstmals in seiner Menge quantifizieren zu können. In der Folge analysierten die Forscher Blutplasma-Proben von gesunden und an früh einsetzender Präeklampsie erkrankten schwangeren Frauen, die vom Brigham and Women's Hospital (Teil der Harvard Medical School) in Boston zur Verfügung gestellt wurden.

Es stellte sich heraus, dass jene Patientinnen, die später an Präeklampsie erkrankt waren, schon um die zehnte Schwangerschaftswoche signifikant weniger DAO im Blut hatten. Es konnte also gezeigt werden, dass sich die Krankheit schon in der Frühschwangerschaft manifestiert, bevor noch Symptome auftreten.

Dieser Studie sollen weitere zur Ursachenforschung der Präeklampsie folgen. Die aktuellen Resultate könnten aber auch abgesehen vom neuen Ansatz zur möglichen Früherkennung der Präeklampsie außerdem neue Wege in der Behandlung Histamin-induzierter Symptome wie der allergischen Reaktionen eröffnen, wenn es gelingen würde, Diaminoxidase als therapeutische Infusion zu entwickeln.