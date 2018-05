Pollenalarm: Keine Ruhe nach dem Sturm

Für Allergiker gibt es drei Säulen der Behandlung: Erstens sollte jeder Betroffene seine Allergien austesten lassen, ganz einfach in einem Allergiezentrum. Zweitens kann man sich einer Therapie unterziehen, entweder mit Medikamenten, oder langfristig durch Hyposensibilisierung. Diese kann durch, meist wöchentliche, Injektionen oder sublinguale Immuntherapie (Tropfen werden unter die Zunge geträufelt) realisiert werden. Und zuletzt – und das sollte jeder zumindest in Betracht ziehen – die Allergenvermeidung und gute Planung und Strukturierung des Alltags. In den meisten Fällen ist Therapie zwar die einfachere Lösung, Vermeidung aber die sinnvollere – und, langfristig gesehen – die gesündere.