Der Frühling ist da: Die Pollen sind nah

Temperaturen über 20 Grad und strahlender Sonnenschein. In den vergangenen Tagen zeigte der Frühling seine ersten Blüten. Laut Ubimet soll es in dieser Gangart in den kommenden Tagen weitergehen. Durch die anhaltende föhnige Südströmung wird die 20-Grad-Marke mehrmals geknackt, Dienstag und Mittwoch soll es jedoch mitunter auch leicht bewölkt sein.

Die Temperaturen dürften einigen Frischluftliebhabern auch kalt über den Rücken laufen. „Das milde Wetter setzt sich fort, somit müssen sich Allergiker auf starke Belastungen einstellen“, prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Der Grund ist, dass die Blüte der hochallergenen Birke bereits in den Startlöchern steht.

In den Niederungen hat die Pflanze bereits Blühbereitschaft, wodurch die Pollenbelastung deutlich zu nimmt. Laut Experten sei eine Entspannung für die Allergiker nicht in Sicht. Die Temperaturen sind laut Experten günstig zum Stäuben und somit würde sich auch eine starke Belastung abzeichnen.

Einen Tipp, um die Pollen aus der Wohnung fernzuhalten, haben die Meteorologen auch parat: „Die beste Zeit um zu lüften, ist früh am Morgen, während man sich die Haare vor dem Schlafengehen am Abend waschen sollte“.