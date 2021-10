Plötzlicher Herzstillstand: Warum schnelles Handeln so wichtig ist

„Völlig ohne Vorzeichen.“ – „Als ob plötzlich das Licht ausgeschaltet worden wäre.“ – „Wie ein Blitz aus heiterem Himmel.“

All diese Worte fallen, wenn Horst Scherkl jene Momente beschreibt, in denen sein Herz stehen blieb. Und zwar wirklich. Aber nicht im umgangssprachlich gemeinten Sinn („Da ist mir das Herz stehen geblieben“), wenn man gedankenlos die Redewendung verwendet. Binnen 30 Sekunden lief er blau an, sank auf der Bank, auf der er saß nach vorne – und atmete nicht mehr.

Dass er heute darüber berichten kann, verdankt der Steirer seiner Frau und seinem Sohn, die während dieses Notfalls sofort die richtigen Wiederbelebungsmaßnahmen setzten. Sie riefen sofort den Notruf ( 144) – und begannen mit Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung, rund 10 bis 15 Minuten lang. Erst dann traf der Notarzt ein, versorgte den Notfallpatienten und versetzte ihn in Tiefschlaf, aus dem der Familienvater erst vier Tage und eine Herzoperation später wieder erwachte.