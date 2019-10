Herzstillstand: Rasche Erste Hilfe verdreifacht die Überlebenschance

Erste Äther-Narkose

Am Welt-Anästhesie-Tag erinnern Anästhesiologen an die erste erfolgreiche Äther-Narkose, die am 16. Oktober 1846 von William Thomas Green im Massachusetts General Hospital in Boston durchgeführt wurde. Die Möglichkeit, schmerzlos operieren zu können, hat die gesamte Medizin revolutioniert und erlaubte die Weiterentwicklung der Chirurgie. Aus diesem Anlass wird über die vielfältigen Aktionsfelder der Anästhesie aufgeklärt.

"Die Notfallmedizin ist eine sehr wichtige und oft auch als spektakulär wahrgenommene Säule unserer Fachdisziplin. Aber sehr häufig wachen Anästhesistinnen und Anästhesisten völlig unbemerkt im Hintergrund über das Leben der Patientinnen und Patienten. Auch bei Narkosen, in der Intensivstation oder der Schmerz- und Palliativmedizin sind wir die Garanten für eine hohe Patientensicherheit", sagt der ÖGARI-Präsident. Seit dem Vorjahr wird der Welt-Anästhesie-Tag zugleich mit dem "World Restart a Heart"-Tag begangen, dem Welttag der Reanimation.