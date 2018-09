Erste Hilfe: Die fünf häufigsten Mythen

Mehrere Studien belegen es eindeutig: In Ländern, wo es mehr Ersthelfer gibt, sind die Überlebenschancen etwa nach einem Herzstillstand deutlich höher. Denn bei Atem-Kreislauf-Stillständen sollte die überlebensnotwendige Herzdruckmassage sofort erfolgen. Obwohl sich zwei Drittel der Österreicher grundsätzlich zutrauen, Erste Hilfe zu leisten, gibt es bei vielen immer noch Unsicherheiten. Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber klärt anlässlich des heutigen Welttags der Ersten Hilfe häufige, nach wie vor verbreitete Erste-Hilfe-Irrtümer auf.

Mythos 1: "Besser nichts tun – sonst werde ich verklagt!"

Richtig ist, sofort zu handeln. "Jeder kann Erste Hilfe leisten. Das einzige was man falsch machen kann, ist nichts zu tun", so Chefarzt Schreiber in einer Aussendung. Es gibt bis heute keine einzige Verurteilung wegen geleisteter Erster Hilfe. Nichtstun ist hingegen strafbar: 2017 gab es 66 Verurteilungen wegen "Unterlassener Hilfeleistung" und "Imstichlassen eines Verletzen".