Patientensicherheit: Wo anonym Fehler gemeldet werden können

"CIRSmedical ist ein ganz wichtiger Baustein im Bereich der Medikamentensicherheit", sagt Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) und Leiter des ÖÄK-Referats Qualitätssicherheit und Qualitätsmanagement. CIRS steht für "Critical Incident Reporting System". Die Plattform bietet die Möglichkeit, Ereignisse und Beobachtungen aus medizinischen Einrichtungen, die die Patientensicherheit gefährden, anonym zu melden und zu berichten.

Fehlermeldungen: Keine Schuldzuweisungen

"Der Sinn ist vor allem das Lernen. Alle Mitarbeitenden im Gesundheitssystem - medizinische und nicht medizinische - sowie auch die Patientinnen und Patienten können einmelden", sagt Steinhart: "Der Fokus liegt auf dem einzelnen Vorfall, es geht nicht um Schuldzuweisungen oder Sanktionen, das entscheidende ist der Lerneffekt." In einer immer komplexer werdenden Medizin sei es notwendig, "eine nachhaltige Qualitäts- und Fehlerkultur zu implementieren".

In den vergangenen 15 Jahren sind 1.367 Berichte eingegangen, 956 wurden veröffentlicht, 407 wurden aufgrund von unzureichenden Lerneffekten gelöscht.

Anonymisierung, um Angst zu nehmen

"Uns interessiert nur das Ereignis, was ist passiert, nicht, wer es gemacht hat", betont der Mediziner Artur Wechselberger vom Referat für Qualitätssicherheit und Qualitätsmanagement: Jede Meldung wird anonymisiert. "Und zwar deshalb, weil wir in einer Welt leben, in der Menschen nach wie vor Angst haben, auf etwas hinzuweisen. Diese Offenheit und Transparenz ist einfach noch nicht gegeben. Aber wir wollen eine Kultur schaffen, deren Ziel diese Offenheit und Transparenz ist."