Neue Studie: Wie Parkinson entsteht und sich im Körper ausbreitet

Sie gilt als die weltweit am schnellsten zunehmende Hirnerkrankung: Wie sich die Nervenerkrankung Parkinson äußert, ist bekannt. Durch einen Mangel an Dopamin im Gehirn sterben Nervenzellen ab, es kommt zum bekannten Muskelzittern und in der Folge zu Bewegunghseinschränkungen. Die Ursache dafür ist allerdings nicht geklärt. Forscher vermuten, dass die geringere Dopaminproduktion durch giftige Einflüsse von außen ausgelöst wird.