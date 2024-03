Eier als Osterschmuck ausblasen: Worauf man achten sollte

Wer Kinder hat, ist im Laufe ihres Aufwachsens immer wieder mit Erkrankungen konfrontiert. Von denen wären allerdings viele durch ausreichende Hygienemaßnahmen zu verhindern. Aus diesem Anlass warnt das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kurz vor Ostern vor einer Gefahrenquelle, an die man nicht sofort denkt: An Eier, und zwar konkret an ausgeblasene.