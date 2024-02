Lebensmittelvergiftung: Tomatensaft kann Salmonellen abtöten

Impfung

Wer in eine Region mit Typhus-Verbreitung reist, kann sich vorsorglich impfen lassen. Dazu stehen mehrere Impfstoffe zur Verfügung, auch Kombinationsimpfstoffe mit Hepatitis A, über die bei einer geplanten Reise Ärzte aufklären können. Empfohlen wird die Impfung vom Gesundheitsministerium bei Reisen in Entwicklungsländer und Reisen in Länder mit deutlich erhöhtem Typhusrisiko und gleichzeitig gefährdendem Reisestil (z.B. Rucksacktourismus).

Die Impfung sollte mindestens eine Woche vor Reiseantritt abgeschlossen sein.

Details dazu finden sich im Österreichischen Impfplan (hier).

Hygiene

Zudem wird empfohlen, auf eine gute Lebensmittelhygiene zu achten, nach dem Motto: "Cook it, boil it, peel it or forget it", zu Deutsch: "Koch es, brat' es, schäl' es oder vergiss es". Auch die eigene Hygiene, etwa sich die Hände nach dem Toilettengang zu waschen, kann viel zur Eindämmung der Bakterien beitragen.