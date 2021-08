Osteoporose wird in Österreich immer "männlicher"

Die Spitalsdaten zeigen die unterschiedliche Entwicklung von Frauen und Männern. Die Zahl der jährlichen Krankenhausentlassungen nach Hüftfraktur betrug für Frauen im Jahr 1989 etwas unter 8.000, um bis 2018 auf etwas mehr als 11.000 anzusteigen. Bei Frauen lässt sich eine Abnahme ab 2005 beobachten. Die Zahl der Männer, die wegen einer Hüftfraktur versorgt werden müssen, stieg von 1989 (rund 2.000) kontinuierlich an. Osteoporose werde derzeit offenbar "männlicher" und reduziere in der Gesamtsicht die positive Entwicklung bei den Frauen.

Mögliche Gründe

Ein Faktor könnte die Zunahme der Zahl der Übergewichtigen sein, denn ein höherer Body-Mass-Index (BMI) wird mit weniger Osteoporose in Verbindung gebracht. Bei den Frauen könnte auch die in den vergangenen Jahrzehnten häufiger verwendete Hormonersatztherapie nach der Menopause eine Rolle gespielt haben. Darüber hinaus dürfte sich die Ernährung langfristig verbessert, die Raucherquote in der älteren Bevölkerung reduziert haben. Seit rund 20 Jahren gibt es auch wirksame Osteoporosemedikamente, die eingesetzt werden. Dazu ist aber die Diagnose eines krankhaften Knochenschwundes notwendig.

Knochenbrüche durch Osteoporose verursachen nicht nur Schmerzen und potenziell chronische Invalidität, sondern bedeuten für die Betroffenen auch ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Die Mortalität von Frauen mit einem Wirbelkörpereinbruch steigt auf das Fünffache, nach Hüftfrakturen verdoppelt sie sich. Nach Oberschenkelhalsbrüchen ist die Sterblichkeit innerhalb der ersten drei bis sechs Monate am größten. 20 bis 30 Prozent der Sterbefälle sind direkt mit den Komplikationen durch eine Hüftfraktur verbunden. So enden Stürze Hochbetagter durch diese Verletzung oft tödlich.