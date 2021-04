Nutzen von Astra Zeneca in allen Altersgruppen größer als die Risiken

Die Zahl verhinderter Spitalsaufenthalte übersteigt jene von Thrombosefällen in allen Altersgruppen und allen Kategorien des Infektionsrisikos (niedrig, mittel, hoch). "Und ein Spitalsaufenthalt aufgrund von Covid 19 ist sehr ernst zu nehmen", so Arlett.

Die Zahl verhinderter Aufenthalte auf Intensivstation übersteigt das Risiko eines Blutgerinnsel nach der Impfung in allen Altersgruppen bei mittlerer und hoher Virusverbreitung.

