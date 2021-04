Sobald infolge der Teilimmunisierung der Bevölkerung (durch durchgemachte Erkrankungen und Impfungen) "insgesamt kein Zusammenbruch des Gesundheitssystems mehr zu befürchten ist, rechtfertigt die potenzielle Erkrankung einzelner Personen grundsätzlich die Aufrechterhaltung von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nicht mehr". Das ist eine der zentralen Aussagen in den Empfehlungen einer neuen Stellungnahme der Österreichischen Bioethikkommission ("Rechtliche und ethische Fragen im Zusammenhang mit geimpften und genesenen Personen in der Covid-19-Pandemie".

Wobei in dem Ausmaß, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass eine individuelle Person das Covid-19-Virus nicht (mehr) in epidemiologisch relevantem Ausmaß übertragen kann, "sind aus verfassungsrechtlicher Perspektive freiheitsbeschränkende Maßnahmen des Staates bereits vor dem oben genannten Zeitpunkt "grundsätzlich zurückzunehmen". Dies folge aus den Grundrechten dieser Person, "welche eine Beschränkung nur unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulassen".

Allerdings gibt es Grenzen für diese Rücknahme, wird in der Stellungnahme ausgeführt:

- Wenn zum Beispiel eine Abschätzung des konkreten epidemiologischen Risikos nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist oder das Vorliegen der Voraussetzungen in einer konkreten Situation nicht mit vertretbarem Aufwand kontrolliert werden kann.

- Oder wenn es negative Effekte für die Normbefolgung anderer gibt, eine "Demoralisierung", besonders, wenn die Freiheitsbeschränkungen keine klar abgrenzbaren Aktivitäten und Bereiche betreffen, sondern etwa allgemeine Abstandregeln oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

- Oder bei einem gesteigerten Schutzbedürfnis, insbesondere, "wenn es um den Kontakt mit hochvulnerablen und ihrerseits nicht immunisierten Personen geht".