Nie wieder Kater? Erste Anti-Alkohol-Pille erobert den Markt

Mitten in dieser sommerlichen Leichtigkeit lässt ein britisches Unternehmen nun mit einer vermeintlichen Wunderpille aufhorchen, die Katersymptome im Keim ersticken soll. Myrkl, ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel, ist seit dieser Woche im Online-Shop erhältlich und verspricht, 70 Prozent des konsumierten Alkohols innerhalb einer Stunde abzubauen. Zwei Tabletten müssen dafür maximal zwölf Stunden und mindestens eine Stunde vor dem Trinken eingenommen werden, heißt es auf der Website. Dreißig Jahre sei an der Rezeptur geforscht worden.

Nüchtern betrachtet

Zu schön, um wahr zu sein? In England, wo der Premierminister gerade selbst an den (politischen) Folgen eines Hangovers laboriert, ist die Euphorie jedenfalls groß. Unabhängige Experten sind skeptischer – unter ihnen der Ernährungswissenschafter Jürgen König von der Universität Wien. Berichte von Durchbrüchen in der Anti-Kater-Forschung gibt es seit Jahren. „Ich halte davon nichts“, ernüchtert König. Myrkl basiert auf Darmbakterien, die den Alkohol in Wasser und zerlegen, ehe er als Gift in die Leber gelangt. Enthalten ist weiters Vitamin B12, das das Energielevel am Morgen danach heben soll. Eine Packung mit je 30 Tabletten kostet 30 Pfund und ist auf der Website erhältlich. Die Studienlage sei aber dürftig, kritisiert König.

Ein weiteres Problem: Wenn Alkohol rasch abgebaut wird, lassen auch die erwünschten Effekte – Euphorie, Entspannung – auf sich warten. „Man muss dann also noch mehr trinken, um einen Rauschzustand zu erreichen“, gibt König zu bedenken.

Bei Myrkl betont man daher, dass das Mittel nicht für schwere Trinker gedacht sei, sondern für „Berufstätige, aktive Senioren und junge Eltern“, die einen ausgelassenen Abend ohne Reue genießen wollen. Geht es nach König, gibt es dafür nur eine Waffe, die gar nicht so geheim ist. „Das Beste, das man gegen einen Kater machen kann, ist, verantwortungsvoll zu trinken.“