Neueste Forschungen: Erhöht eine laute Nachbarschaft das Risiko für Demenz?

Ein Leben in geräuschvoller Atmosphäre könnte das Risiko für Demenzerkrankungen, beispielsweise Alzheimer, erhöhen. Das folgern Forschende der Boston University aus ihrer Studie, die kürzlich im Fachblatt Alzheimer’s & Dementia erschienen ist.

Gefährliche Lärmbelastung

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter führten dafür regelmäßig Interviews mit 5.227 Personen ab einem Alter von 65 Jahren durch. Sie nahmen an einer großangelegten Studie zum Altern teil.

Die Probandinnen und Probanden wurden anhand von Standardtest in den Bereichen Orientierung, Gedächtnis und Sprache bewertet. Der durchschnittliche Tageslärmpegel in ihrer Nachbarschaft wurde bereits in den fünf Jahren vor den kognitiven Untersuchungen gemessen.

Etwa elf Prozent der Stichprobe litten an Alzheimer, 30 Prozent wiesen leichte kognitive Beeinträchtigungen auf, die in vielen Fällen in eine ausgeprägte Demenz münden können.

Der Geräuschpegel in Wohngebieten variierte stark zwischen 51 und 78 Dezibel oder zwischen einem relativ ruhigen Vorort oder einem städtischen Umfeld in der Nähe einer stark befahrenen Autobahn.