Alzheimertag: Wie der Lebensstil schützt und was Neurologen fordern

Derzeit leiden weltweit rund 50 Millionen Menschen an Demenz, in Österreich etwa 130.000. Die Zahl der Betroffenen (Patienten und Betreuer) und die hohen Folgekosten von derzeit mehr als zwei Milliarden Euro pro Jahr in Österreich, werden sich aufgrund der steigenden Lebenserwartung bis 2050 mehr als verdoppeln. Die ÖAG und die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖNG) fordern, dem Thema Alzheimer weiterhin die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. "Die Angehörigen von Alzheimer-Patienten brauchen bestmögliche Unterstützung. Wir müssen dafür sorgen, dass die bestehenden Hilfsangebote noch praxistauglicher werden und wirklich bei den Betroffenen ankommen", betont ÖGN-Präsident Trinka.

Alzheimer ist häufigste Demenzform

In Österreich leiden etwa 100.000 Menschen an Alzheimer. Mit rund 70 Prozent ist diese Krankheit die häufigste Demenzform. Bei Alzheimer gehen in speziellen Gehirnarealen Nervenzellen zugrunde. Die Folgen: Das Gedächtnis schwindet, das geistige Leistungsvermögen nimmt ab und auch die Persönlichkeit der Betroffenen kann sich verändern. Nur zwei bis drei Prozent der Alzheimerpatienten haben eine vererbte Variante. Eine Veränderung am Chromosom 14 („Präsinilin1“) ist für diese verantwortlich. Die klinischen Beschwerden treten bereits vor dem 50. Lebensjahr auf. Die häufigste Form aber ist die "sporadische" Alzheimerkrankheit. Sie beginnt mit ihrer Symptomatik zumeist erst im Alter zwischen 65 und 70 oder auch später und hat eine Verlaufszeit von mehr als zehn Jahren. "Dabei gibt es sehr unterschiedliche klinische Verlaufsformen. Bei manchen Patienten bleiben die Krankheitssymptome sogar über Jahre relativ stabil“, sagt Dal Bianco.

Therapie nur gegen Symptome

Bekannt ist, dass sich bei Alzheimer Eiweiße wie A-Beta verklumpen, zu Alzheimer-Plaques werden und die Synapsen beeinträchigen oder zerstören. Auch das Tau-Protein, das innerhalb der Zelle durch Hyperphosphorylierung gebildet wird, ist für den Untergang von Nervenzellen verantwortlich. Umstritten ist jedoch, ob diese beiden Phänomene ursächliche Faktoren für die Entstehung der Alzheimererkrankung sind. "Versuche, durch Impfungen die krankheitsverursachenden A-Beta-Eiweißfädchen im Gehirn zu beseitigen und somit das Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen, zeigten bisher leider keinen überzeugenden klinischen Erfolg“, bedauert Prof. Trinka. Die schädlichen Eiweiße müssten zudem lange vor dem klinischen Ausbruch der Alzheimererkrankung herausgelöst werden, da diese Veränderungen im Gehirn etwa zwanzig Jahre vor dem Einsetzen der Symptomatik stattfinden.