Alzheimer: Was Experten jetzt Hoffnung macht

Es waren große Enttäuschungen für Betroffene, Angehörige und Wissenschaftler: Viele Studien mit neuen Präparaten gegen Demenzerkrankungen wie Alzheimer verliefen in den vergangenen Jahren ergebnislos. „Doch jetzt darf man wieder hoffen“, sagt Elisabeth Stögmann von der Uni-Klinik für Neurologie der MedUni Wien / AKH Wien anlässlich des heutigen Welt-Alzheimer-Tages (21.9.). In zwei bis drei Jahren könnte es neue Wirkstoffe geben, die das Fortschreiten der Erkrankung zumindest verlangsamen. „Eine Heilung ist aber nicht in Sicht.“