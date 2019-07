Alzheimer: Wie Sie Ihr Risiko senken können

Rund 120.000 Menschen in Österreich leben derzeit mit einer Demenzerkrankung wie zum Beispiel Alzheimer. Frauen sind rund doppelt so häufig betroffen. Bisher lautete eine verbreitete Annahme, dies hänge damit zusammen, dass Frauen eine längere Lebenserwartung als Männer haben - und dadurch der Frauenanteil höher sei. "Doch das ist möglicherweise nicht die gesamte Geschichte", hieß es dieser Tage bei einer internationalen Konferenz der " Alzheimer´s Association" in Los Angeles, USA.