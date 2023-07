Neue Studie: Kindersterblichkeit bei über 80 Prozent vermeidbar

Aber: 99 Prozent dieser Todesfälle treten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf, heißt es in der Studie weiter. "Wenn wir diese Todesfälle verhindern wollen, müssen wir die Ursachen kennen, aber das Problem ist, dass uns verlässliche Daten fehlen", so Bassat in einer Aussendung zu der aktuellen Problematik. Oftmals werden laut Bassat klinische Daten und Zeugenaussagen von Angehörigen oder Betreuern verwendet, um die Todesursachen in ärmeren Gebieten zu ermitteln - diese seien aber nicht detailliert genug. Darüber hinaus sei es außerdem wichtig, zwischen Ursachen und der unmittelbaren Todesursache zu unterscheiden.

Neue Ansätze und die 6 häufigsten Todesursachen

Für die neue Studie haben die Forscher um Bassat nun eine minimalinvasive Technik entwickelt, die Biopsien aus verschiedenen Organen ermöglicht und so einen Schluss auf Todesursachen ziehen lässt. Insgesamt untersuchte das Team 636 Todesfälle von Kindern im Alter von einem Monat bis fünf Jahren in sieben Ländern Subsahara-Afrikas und Südostasiens - in Mosambik, Sierra Leone, Kenia, Mali, Äthiopien, Südafrika und Bangladesch.