Kleinkinder erkennen Aggression in Hundegesichtern nicht verlässlich

Kinder lernen erst mit dem Schulalter Aggression in Hundegesichtern zu erkennen, wie es Erwachsene können. Vierjährige schätzen potenziell gefährliche Hundeblicke nämlich meist freundlicher ein, als sie gemeint sind. Das berichtet aktuell ein österreichisch-finnisches Forschungsteam. In Menschengesichtern erkennen die Heranwachsenden dagegen Aggression recht verlässlich. Auch freundliche Hundeblicke deuten die Kleinen in der Regel korrekt. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Plos One" veröffentlicht.

Vierjährige schätzen Gesichtsausdrücke am Computer ein

Ein Team um Heini Törnqvist von der Universität Jyväskylä in Finnland zeigte 34 Erwachsenen, 31 Sechsjährigen und 28 Vierjährigen auf einem Computerbildschirm Hunde- und Menschengesichter mit aggressiven, Zähne zeigenden Mienen, sowie mit fröhlichem und neutralem Ausdruck. An der Studie waren auch Stefanie Höhl, Hanna Höller und Kerstin Vsetecka vom Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung der Universität Wien beteiligt.