Sechster Fall weltweit: Schweizer Patient gilt als von HIV geheilt

Bei einem HIV-Patienten in der Schweiz sind nach einer Knochenmarktransplantation zur Behandlung von Blutkrebs keine Viren mehr im Körper nachweisbar. Eine Studie dazu wird im Rahmen der am Sonntag beginnenden internationalen HIV-Konferenz in Brisbane vorgestellt.

Weltweit gelten nur f√ľnf Menschen nach einer Knochenmarkstransplantation als wahrscheinlich von einer HIV-Infektion geheilt, wie das Universit√§tsspital Genf (HUG) am Donnerstag in einer Aussendung schreibt. In all diesen F√§llen stammte das Transplantat von einem Spender mit der seltenen Genmutation CCR5 delta 32, die daf√ľr bekannt ist, dass sie Zellen von Natur aus resistent gegen HIV macht.

‚ě§ Mehr dazu: Stammzelltransplantation: Dritter krebskranker HIV-Patient geheilt