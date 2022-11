Neue Forschung: Wie Gelähmte wieder gehen können

Aktuelle Erfolge von Schweizer Forschern geben Querschnittgelähmten Hoffnung: Neun Patienten in der Schweiz können mithilfe der sogenannten Rückenmarkstimulation wieder stehen und ein paar Schritte gehen. Dabei werden Elektroden ins Rückenmark implantiert, die kleine elektrische Impulse an Nervenbahnen abgeben. Die Impulse regen so die Nervenzellen im Rückenmark an, die wiederum die Skelettmuskeln aktivieren können.

Rasch erste Schritte

Das Verfahren ist nicht neu – bisher wurden weltweit rund 30 gelähmte Patienten auf diese Art behandelt. Bei Menschen, die nach einer Wirbelsäulenverletzung gelähmt sind, kann die Rückenmarkstimulation helfen, einen Teil ihrer motorischen Fähigkeiten in den Beinen wiederzuerlangen. Schon einen Tag nach Beginn der Therapie können viele der Patienten erste Schritte auf einem Laufband machen oder ihre Bewegungsfähigkeit innerhalb einiger Monate verbessern.