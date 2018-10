High-Tech-Anzug: Wie Querschnittgelähmte wieder gehen können

Rund 40 Mal hatte er den Anzug bereits an, das Aufstehen ist für ihn jedes Mal ein „magischer Moment“. „Am Anfang war es ein unglaubliches Gefühl, plötzlich wieder groß zu sein und diese Bewegung in den Beinen zu haben. Ich hatte völlig vergessen, wie sich das anfühlt und war total aufgewühlt. Mir sind die Tränen gekommen“, erzählt Demblin.

Alle zwei Wochen reist Physiotherapeut Veit aus Deutschland an und trainiert mit Demblin. Veit ist der Einzige in Europa, der sich außerhalb eines Reha-Zentrums ein Exoskelett angeschafft hat und damit Therapien anbietet. Das möchte Demblin auch in Österreich umsetzen, noch ist er auf der Suche nach Sponsoren für das 120.000 Euro teure Therapiegerät.

Neben Gangtraining für Querschnittgelähmte kann das Exoskelett auch nach einem Schlaganfall, bei Multipler Sklerose sowie bei anderen neurologischen Krankheiten, die zu Bewegungseinschränkungen der unteren Extremitäten führen, genutzt werden. Etwa eine Stunde kann der Anzug getragen werden. Grenzen setzt vor allem das Herz-Kreislauf-System. „Betroffene sind es gewohnt, immer zu sitzen, dadurch ist die Durchblutung eine andere. In dem Moment, wo ich mich aufrichte, geht plötzlich ein Teil des Blutes in die unteren Extremitäten. Das Herz und der Rest des Körpers müssen erst lernen, sich an diese neue Situation anzupassen“, erklärt der Mediziner Siegfried Meryn.