Neue Mini-Antikörper im Kampf gegen Coronavirus entdeckt

Als Donald Trump an Covid-19 erkrankte, wurde er unter anderem mit einem Antikörper-Cocktail behandelt. Antikörper sind eine wichtige Waffe des Immunsystems zur Abwehr von Infektionen. Sie heften sich an Oberflächen-Strukturen eines Virus und verhindern so seine Vermehrung.

Eine Strategie im Kampf gegen Krankheiten ist es daher, in großen Mengen wirksame Antikörper herzustellen und den Erkrankten zu spritzen. Antikörper zu produzieren, ist allerdings schwierig und zeitaufwändig.