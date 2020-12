Nach Impfung: Russland mahnt zu zweimonatiger Alkoholabstinenz

Russland setzt große Hoffnungen in seine Impfstoffe. Inzwischen wurden zwei Präparate im Land zugelassen. In Moskau sind nun am Wochenende die ersten Freiwilligen mit dem im August approbierten Impfstoff "Sputnik V" gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden.

Doch die Immunisierung gegen den pandemischen Erreger hat ihren Preis: Damit sind – nach derzeitigem Wissensstand – keine gefährlichen Nebenwirkungen gemeint, sondern eine verordnete Alkoholabstinenz für all jene, die die Vakzine verabreicht bekommen.

Hochprozentiges meiden

Anna Popova, Ärztin und Leiterin der russischen Aufsichtsbehörde für Konsumentenschutz und Gesundheitsschutz, ließ die Bevölkerung wissen, dass Alkohol in den beiden auf die Impfung folgenden Monaten tabu sein sollte. Das berichtet unter anderem die Moscow Times.

Damit schloss sich Popova den Empfehlungen der russischen Vize-Ministerpräsidentin Tatyana Golikova an. Auch sie hatte geraten, Alkohol und immunsupprimierende Medikamente für 42 Tage nach der Injektion zu meiden. "Sputnik V" wird in zwei Dosen und im Abstand von 21 Tagen verabreicht.

"Der Alkoholkonsum muss mindestens zwei Wochen vor der Immunisierung eingestellt werden", sagte Popova im Interview mit dem Radiosender Komsomolskaya Pravda. Die Impflinge sollten dann "42 Tage nach der ersten Injektion" auf Alkohol verzichten. In diesem Zeitraum werde die "Immunität gebildet" und "man muss aufpassen".