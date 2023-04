Nach drei Jahren: Aus für die letzte Maskenpflicht

Die Austria Presse Agentur (APA) verbreitete die Nachricht am 30. März 2020 mittels "Eilt"-Meldung: "Supermärkte dürfen wegen der Coronakrise bald nur noch mit Masken betreten werden. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz Montagvormittag angekündigt." Am 6. April war es dann so weit, die Maskenpflicht - damals noch mit dem blauen Mund-Nasen-Schutz - startete in Österreich. Drei Jahre später endet am Sonntag, 30.4., die letzte noch gültige Verpflichtung, Masken zu tragen: Die FFP2-Maskenpflicht in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen, Ordinationen und anderen Orten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden, läuft aus.

"Die hohe Immunität der Bevölkerung (durch Infektionen und Impfungen, Anm.) erlaubt uns, die Schutzmaßnahmen geordnet zu beenden", wird Gesundheitsminister Johannes Rauch in einer Aussendung seines Ministeriums zitiert.