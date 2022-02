Nach Covid-19: Erhöhtes Risiko für Schlaganfälle und Herzkrankheiten

Einzelne Ergebnisse im Detail

So war etwa das Risiko Schlaganfälle in der Gruppe der Covid-Patienten innerhalb von zwölf Monaten nach Infektion 1,5 Mal höher als in der Gruppe jener, die nicht infiziert waren. Für Vorhofflimmer war das Risiko 1,71 Mal höher, bei Herzmuskelentzündungen 5,38 Mal höher. Ehemalige Covid-Patienten haben laut der Studie zudem ein 1,63 Mal höheres Risiko für einen Herzinfarkt, ein 1,72 Mal höheres Risiko für Herzinsuffizienz und ein 2,93 Mal höheres Risiko für eine Lungenembolie.

Die Studienautoren betonen, dass "der beste Weg, Long Covid und seine unzähligen Komplikationen, einschließlich des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Folgen, vorzubeugen, darin besteht, eine SARS-CoV-2-Infektion von vornherein zu verhindern“.

Die Studie sowie die Risiken für weitere untersuchte Herz-Kreislauf-Erankungen kann hier nachgelesen werden.