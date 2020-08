Mund-Nasen-Schutz hilft Allergikern, Ragweed-Belastung zu reduzieren

Die Pollensaison ist fast vorbei, die größte Belastung für Allergiker steht aber noch bevor: die Blüte von Ragweed. Vor allem der Osten und der Süden Österreichs sind betroffen. Experten der MedUni Wien erklären daher jetzt, wie allergische Beschwerden gesenkt werden können und warum der Mund-Nasen-Schutz ratsam ist.

Elf Prozent der Pollenallergiker leiden unter Ragweedblüte

In Österreich geht man von etwa einer Million Pollenallergikern aus. Darunter nimmt die Häufigkeit der Ragweedpollenallergie rund 11 Prozent ein. Da die Verbreitung von Ragweed im Osten Österreichs am höchsten ist, muss man generell davon ausgehen, dass dort auch die Sensibilisierung am höchsten ist. Daher belaufen sich aktuelle Schätzungen des österreichischen Pollenwarndiensts der MedUni Wien auf rund 115.000 Ragweedpollen-Allergiker in Österreich - mit abnehmender Sensibilisierungsrate Richtung Westen Österreichs. Grundsätzlich kann jeder im Laufe des Lebens von einer Pollenallergie betroffen sein. In Bezug auf Ragweed sind außerdem jene potenziell betroffen, die auf Beifuß reagieren, da die Kreuzreaktivität zwischen Beifuß und Ragweed sehr hoch ist.

Schaden für Gesundheit und Wirtschaft

„Ragweed ist ein maßgebliches Problem für den Gesundheitssektor. Geschätzte 275 Millionen Euro pro Jahr entstehen an direkten und indirekten Kosten. Das betrifft nicht nur die Kosten für Medikamente und medizinische Leistungen, sondern auch den Schaden durch Fehltage und geminderte Leistungsfähigkeit“, erklärt Uwe Berger von der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten der MedUni Wien. Zudem verursacht Ragweed auch im landwirtschaftlichen Bereich, insbesondere durch Ernteeinbußen, und bei Straßenmeistereien nicht zu unterschätzende Probleme sowie Kosten.