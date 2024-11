"Es ist Krebs." Mit diesen Worten verkündete 90er-Jahre-Serienstar James Van der Beek ("Dawson's Creek") an diesem Wochenende, dass er an einem Darmkarzinom erkrankt ist.

Denn mit seinem Schicksal steht der 47-jährige Schauspieler keineswegs alleine da: Millionen Männer erhalten jedes Jahr eine Krebsdiagnose, in Österreich sind es ca. 260.000. Die Diagnose Darmkrebs wird dabei am dritthäufigsten gestellt, knapp hinter Lungen und Prostatakrebs, der mit Abstand häufigsten Krebsform bei Männern.

Die Initiative sei deshalb lohnenswert, "weil die Sterblichkeit bei Männern viel höher ist als bei Frauen", sagt Thomas Dorner, Public-Health-Experte und Leiter der Akademie für Altersforschung am Haus der Barmherzigkeit. "Aktuell liegt die Lebenserwartung in Österreich bei Männern bei 79,4 Jahren, während Frauen im Schnitt 84,2 Jahre alt werden."

Kranke Männerseele

Der Fokus des diesjährigen "Movember" liegt auf einer Todesursache, die in der Öffentlichkeit seltener thematisiert wird. Von allen Menschen, die in Österreich jährlich durch Suizid ums Leben kommen, sind drei Viertel Männer (im Jahr 2023 mehr als 1.000) - obwohl Frauen doppelt so häufig mit einer Depression diagnostiziert werden. Ein stereotypes Männlichkeitsbild verhindert häufig, dass sich Männer emotional öffnen und Unterstützung suchen. "Männer leiden meist unbemerkt, was zur Folge hat, dass psychische Krankheiten seltener diagnostiziert werden und Depressionen häufig unentdeckt bleiben", heißt es dazu vom Österreichischen Verband für Psychotherapie.