Männer gehen seltener zum Arzt als Frauen - sind aber häufiger krank

Männer gehen seltener zum Arzt als Frauen und sind gleichzeitig häufiger krank als diese: Darauf machte am Donnerstag die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in einer Aussendung aufmerksam. "Trotz steigender Sensibilisierung für das Thema Gesundheit bleibt der Vorsorgetrend bei Männern niedrig, so die ÖGK. Insbesondere beim Thema Vorsorgeuntersuchung gebe es noch Aufholbedarf. Denn nur knapp 12 Prozent der männlichen Bevölkerung nahmen 2022 eine Vorsorgeuntersuchung in Anspruch. Zudem liegen die österreichischen Männer mit rund 63 gesunden Lebensjahren unter dem EU-Durchschnitt.

Insgesamt nahmen 525.000 der über 15-jährigen Männer vergangenes Jahr eine Vorsorgeuntersuchung in Anspruch- rund 450.000 waren es im Jahr 2018. Bei den Frauen waren es im Vorjahr insgesamt 623.600 und damit etwa 13,6 Prozent. Die Gesamtzahl steige zwar stetig, aber zuletzt nur sehr langsam an. Die meisten Untersuchungen finden in der Altersgruppe zwischen 55 und 59 Jahren statt.

2022 verzeichnete die ÖGK rund 26 Millionen Krankenstandstage bei männlichen Arbeitern und Angestellten, bei den Frauen waren es 22,6 Millionen Krankenstandstage. Die häufigsten Gründe für Krankenstände waren bei Männern Erkrankungen des Atmungssystems, des Muskel-Skelett-Systems oder des Bindegewebes sowie Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen.