"Dawson's Creek"-Star James van der Beek hat Krebs

US-Schauspieler James van der Beek ist eigenen Worten zufolge an Darmkrebs erkrankt.

"Es ist Krebs", schreibt der 47-Jährige, der in den 90ern mit der US-amerikanischen Teenieserie "Dawson's Creek" bekannt geworden war, auf Instagram.

Weltweit bekämen jedes Jahr viele Menschen diese Diagnose zu hören, schreibt Van der Beek weiter. "Und ich bin einer von ihnen."

Van der Beek erkrankte an Darmkrebs

Dem US-Magazin People sagte der Schauspieler, dass er Darmkrebs habe. "Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark", führte der sechsfache Vater auf Instagram aus. Er sei in Behandlung und habe sich zuletzt "mehr als je zuvor auf meine allgemeine Gesundheit konzentriert". Der Schauspieler dankte auf Instagram für "all die Liebe und Unterstützung", die er und seine Familie bekämen.