Gedächtnistests: Schneiden Morgen- oder Abendmenschen besser ab?

Die Hauptautorin der Studie, Raha West, betont allerdings in einer Aussendung : "Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass dies nicht bedeutet, dass alle Morgenmenschen schlechtere kognitive Leistungen aufweisen ." Sie spiegelten lediglich einen allgemeinen Trend wider, wonach die Mehrheit der Menschen am Abend eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit aufweise.

Unterschiede gab es aber je nach Chronotyp: Abendmenschen schnitten bei einem Testvergleich um 13,5 Prozent besser ab als Morgenmenschen , sogenannte Lerchen. In einem anderen Vergleich lag der Vorsprung der Abendmenschen immerhin noch bei 7,5 Prozent. "Mittelschläfer" - eine Mischung aus Morgen- und Abendtyp - schnitten ebenfalls besser ab.

Forscherinnen und Forscher, die nicht an der Studie beteiligt waren, warnen vor falschen Rückschlüssen, berichtet spiegel.de. So wurde nicht geprüft, ob unterschiedliche Bildungsabschlüsse in den Gruppen existierten. Zudem ist unklar, zu welchen Tageszeiten die Kognitionstests stattgefunden hatten. Eulen könnten etwa von späteren Tests profitiert haben.

Und denkbar sei auch, dass ein Rückgang der kognitiven Fähigkeiten zu Veränderungen im Schlafverhalten führe, sagte die Biomedizinerin Jacqui Hanley von der Charity-Organisation Alzheimer’s Research UK laut dem britischen Science Media Center. "Ohne ein detailliertes Bild der Vorgänge im Gehirn wissen wir nicht, ob es sich auf das Gedächtnis und das Denken auswirkt, ob man ein Morgen- oder Abendmensch ist".

Die Studie ist im Fachmagazin BMJ Public Health erschienen.