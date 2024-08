"Cortisolgesicht": Kann Stress die Gesichtsform verändern?

Es sind zahlreiche Tiktok-Videos, in denen von einem "Mondgesicht" oder einem "Cortisolgesicht" die Rede ist. Die amerikanische Influencerin Mandana Zarghami erklärt ihren Followern in einem aktuellen Video etwa, wie sie ihr "Cortisolgesicht" loswurde. Dazu trank sie nach dem Aufwachen verdünnten Apfelessig und tagsüber grünen Tee. Zudem stieg sie von Gewichtheben auf leichtere Übungen und Spazierengehen um. So habe sie die Veränderungen "auf natürliche Weise" behoben.

Gemeint ist eine rundliche Gesichtsform mit aufgedunsenen Wangen. In den Videos wird behauptet, dass Stress und der dadurch bedingte Anstieg des Hormons Cortisol für die Veränderungen im Gesicht sorgen können. Viele Influencer teilen zudem Vorher-Nachher-Fotos, um ihre Aussagen zu untermauern. Stimmt es aber, dass Alltagsstress die Gesichtsform derart verändern kann?